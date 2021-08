Foot: ce qu’a coûté le covid-19 aux clubs européens

Les mesures de restrictions et de huis clos adoptées dans les 5 grands championnats européens à cause de la pandémie de Covid-19, ont privé les clubs de 2,5 milliards d’euros de recettes par « jour de match », a indiqué mardi le cabinet d’audit KPMG.

A partir du printemps 2020, les compétitions qui ont repris ont terminé l’exercice des deux dernières saisons avec une baisse de 27% de matches avec du public.

L’impact des restrictions a été le plus tangible en Bundesliga, le championnat avec la plus haute moyenne de spectateurs par match au monde (42.000), avec 157 millions d’euros de pertes pour les 18 clubs, alors que la Ligue 1, avec une fréquentation moyenne de 23.000 spectateurs par match, a perdu trois fois moins (48 M EUR).

A l’échelle des clubs, c’est le FC Barcelone et le Real Madrid qui ont été les plus lésés, avec 39 et 35 M EUR de pertes. En conséquence, leurs recettes se sont établies à 136 M EUR et 120 M EUR, selon le cabinet d’audit, qui précise que la saison qui vient de démarrer n’offrira qu’un rattrapage partiel de ces pertes.

S.L. (avec MAP)