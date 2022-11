Fondation Mohammed VI des champions sportifs : Ahmed Faras reçoit la visite de Moncef Belkhayat

Le Président de la Fondation Mohammed VI Des champions Sportifs, Monsieur Moncef Belkhayat, accompagné de la Vice-Présidente Mme Nezha Bidouane, de Monsieur Abdelali Naciri, membre du conseil d’administration et le directeur exécutif Monsieur Saïd Belkhayat, ont rendu visite ce jour à Monsieur Ahmed Faras à son domicile à Mohammedia pour s’enquérir de son état de santé.

Consciente de sa responsabilité sociétale, la Fondation agit dans le but d’aider les champions sportifs à s’insérer dans la vie active, à gérer au mieux leur reconversion et recevoir les meilleurs soins de santé. La Fondation a été créée en 2011 suite à une directive Royale, et à pu atteindre 1068 membres en 11 années. Elle est dirigée par un conseil d’administration de 20 membres tous issus et expérimentés dans monde du sport.

Monsieur Ahmed Faras est ballon d’or en 1976, joueur international pendant 13 ans, vainqueur de la CAN 1976, membre de l’équipe Nationale à la coupe du monde Mexico 1970. Il est à ce jour le meilleur buteur de notre équipe Nationale.

Monsieur Ahmed Faras a manifesté ses remerciements et sa gratitude à la délégation de la Fondation pour leur visite et a demandé à Monsieur le Président d’exprimer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, sa gratitude et sa loyauté pour sa sollicitude et sa bienveillance envers les anciens champions