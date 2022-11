Finale du Mondial 2022: la prédiction inouïe de Samuel Eto’o

Le rêve est permis, même le plus improbable, n’est ce-pas?! Alors rêvons avec Samuel Eto’o et sa prédiction inattendue et inouïe concernant les deux finalistes de la Coupe du monde Qatar 2022!

Oui, l’ancien international et actuel entraineur des Lions indomptables du Cameroun a prédit, dans une déclaration au Conseil suprême de la remise et de l’héritage de Qatar, que la sélection nationale de son pays jouera la finale du Mondial. Sa prédiction va encore plus loin dans l’optimisme en prévoyant que cette finale opposera les Lions indomptables à…. nos Lions de l’Atlas!

Samuel Eto’o, en grand devin et Nostradamus, méconnu jusqu’à sa prédiction footballistique mondialiste, a également prédit que, lors de cette finale 100% africaine de la Coupe du monde 2022, le Cameroun battra l’équipe nationale marocaine. Cependant, sans doute, une omission volontaire de la part du coach camerounais, histoire de ménager le suspense, le score de cette finale n’a pas été révélé.

En tous cas, en attendant le 18 décembre prochain, date de la finale du Mondial, Samuel Eto’o a déclaré au Conseil qatari précité, à propos de la grand-messe footballistique mondiale: « Pour tout joueur, c’est un rêve: Remporter des titres demeure le but principal et je voudrais que le Cameroun remporte lac Coupe du monde! ».

L’entraîneur des Lions indomptables a aussi vivement salué les sélections africaines et a affirmé que celles-ci sont capables de rivaliser avec les grandes équipes internationales et même de parvenir aux ultimes tours du Mondial, voire remporter le sacre par l’une d’entre elles.

Pour rappel, la Coupe du monde Qatar2022 aura lieu du 20 novembre courant jusqu’au 18 décembre prochain.

Larbi Alaoui