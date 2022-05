Finale de la ligue des champions: l’Egypte proteste contre la désignation du Maroc

La Fédération égyptienne de football a adressé une correspondance, lundi 9 mai, à la Confédération africaine de football en protestation contre la désignation du Maroc pour accueillir la finale de la Ligue des champions de la CAF.

Cette désignation du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca pour abriter la finale qui aura lieu le 30 mai courant a été décidée après le large vote en faveur du Royaume, avec 16 voix de la Commission exécutive de la CAF, contre 3 voix seulement pour le Sénégal.

De son côté, Ihab El Goumi, membre fédéral égyptien a déclaré au site « FilGoal » que « la Fédération égyptienne a adressé une correspondance officielle à la Confédération africaine de football pour exprimer son refus contre la décision d’organiser la finale de la Ligue des champions de la CAF au Maroc, car cela constitue un dysfonctionnement de l’égalité des chances, sachant que le Wydad de Casablanca est proche de jouer la finale. Nous avons signalé cela deux fois ».

Et d’ajouter que la Fédération égyptienne a aussi demandé à la CAF la nécessité de prendre en compte la date de la finale de la Ligue des champions, dont Al Ahly est proche, et celle du match Egypte-Guinée, comptant pour les qualifications à la CAN, puisqu’un seul jour sépare les deux évènements . »Nous avons donc demandé que l’un de ces deux rendez-vous soir reporté à une date ultérieure », a précisé le membre fédéral.

A noter que le club cairote Al Ahly avait précédemment adressé une correspondance à Patrice Motsepe, président de la CAF, lui demandant l’organisation de la finale dans un pays neutre, autre que celui de l’un des quatre demi-finalistes de la Ligue des Champions.

L?A.