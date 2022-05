Finale de la Coupe du Trône: ce qu’il faut savoir avant AS FAR-MAT

L’AS FAR, club le plus titré en Coupe du Trône de football avec 11 sacres, tentera ce samedi au Grand stade d’Agadir (16h00), d’ajouter une 12è couronne dans son escarcelle, quand elle croisera le fer avec le Moghreb de Tétouan (MAT), qui ambitionne de terminer la saison en beauté en décrochant pour la première fois dans son histoire la coupe argentée.

Les Militaires, qui occupent actuellement la 3è place de la Botola Pro D1 et sont toujours en course pour, au moins, une place qualificative à la Coupe de la Confédération africaine de football, tenteront de renouer avec cette coupe si chère à tous les clubs nationaux et dont la dernière édition qu’ils ont remportée remonte à 2009.

Ils mettront ainsi à profit leur grande expérience dans cette compétition et l’envie de leurs joueurs de sauver leur saison. En effet le club de la capitale avait remporté la coupe du trône à 11 reprises, en 1959, 1971, 1984, 1985, 1986, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008 et 2009.

De son côté, le Moghreb de Tétouan, qui a éliminé dans sa route vers la finale de grands clubs de la D1, dont le Maghreb de Fès et le Wydad de Casablanca, aura en ligne de mire une victoire qui lui permettra de glaner un trophée qu’il n’a jamais soulevé, lui, qui a déjà assuré son accession à la Botola Pro D1, après une seule saison dans l’étage inférieur.

Le club tétouanais aspire ainsi à emboiter le pas au Tihad Casablanca, autre club de la deuxième division qui avait battu en 2019 le Hassania d’Agadir (D1). Avant le TAS, Majd Al Madina avait décroché le titre en 2000 au détriment de la Renaissance de Settat.

Pour y parvenir, le club de la Colombe blanche misera sur un déplacement des grands jours, à Agadir, de ses supporters qui gardent toujours à l’esprit les deux titres de la Botola Pro D1 remportés en 2012 et 2014.

Coaché par l’entraineur national Abdellatif Jrindou, le MAT aspire ainsi à revenir à Tétouan avec la prestigieuse Coupe et faire d’une pierre deux coups : remporter la première coupe de son histoire et disputer la Coupe de la CAF la saison prochaine.

« Les joueurs sont fins prêts pour cette finale et sont conscients de la responsabilité qui leur incombe », a déclaré à la presse l’entraineur du MAT, Abdellatif Jrindou.

Dans des déclarations à la presse en marge d’une séance d’entrainement tenue jeudi à Agadir, Jrindou a indiqué que toutes les composantes du MAT sont déterminées à remporter ce trophée et inscrire le nom du club rouge et bleu parmi ses vainqueurs.

« L’AS FAR est une équipe solide et aguerrie à ce genre de matches, mais cela n’entamera pas notre détermination à défendre nos chances et remporter cette coupe », a-t-il dit.

Pour arriver en finale de la Coupe du Trône, l’AS FAR s’était imposée, en demis, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad de Casablanca aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.

S.L. (avec MAP)