Finale de la C1 à Paris: les supporters de Liverpool seront remboursés (UEFA)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’UEFA va rembourser tous les billets des supporters de Liverpool pour la dernière finale de la Ligue des champions à Paris, émaillée de nombreux incidents qui ont particulièrement affecté les fans des « Reds », a annoncé l’instance européenne dans un communiqué relayé par la BBC. Cette décision fait suite à un récent rapport indépendant selon lequel l’UEFA assume la « responsabilité principale » des scènes chaotiques qui se sont déroulées avant le match contre le Real Madrid.

« Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters ce jour-là et, grâce à ce programme, nous rembourserons les supporters qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d’accès au stade », a souligné Theodore Theodoridis, secrétaire général de l’instance.

L’UEFA a précisé que le programme de remboursement « couvre la totalité des billets alloués au Liverpool FC pour la finale, soit 19.618 billets ».

« Nous avons pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés publiquement et en privé et nous pensons avoir mis au point un système complet et équitable », a indiqué M. Theodoridis.

« Nous apprécions la contribution des organisations de supporters du Liverpool FC Spirit of Shankly et Liverpool Disabled Supporters Association, ainsi que le dialogue ouvert et transparent qui s’est instauré tout au long de cette période », a-t-il ajouté. Le 28 mai dernier, les supporters ont été enfermés et aspergés de gaz lacrymogène à l’extérieur du Stade de France, alors que le coup d’envoi a été retardé de 36 minutes.

L’UEFA et les autorités françaises ont d’abord accusé les supporters sans billet d’être à l’origine des événements survenus à l’extérieur du stade. Le rapport, commandé par l’UEFA après les incidents, indique qu’il n’y a « aucune preuve » pour étayer ces allégations « répréhensibles ».

Il ajoute qu' »il est remarquable que personne n’ait perdu la vie » et que l’action collective des supporters de Liverpool a « probablement contribué » à éviter « des blessures plus graves et des décès » à l’extérieur du stade.

Le rapport contient 21 recommandations visant à garantir que « tout soit mis en œuvre » pour éviter qu’un incident similaire ne se reproduise lors d’un événement sportif majeur.