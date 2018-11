Finale CAF: un Rajaoui raconte son calvaire pour acheter un ticket (Vidéo)

En larmes, un supporter du Raja de Casablanca a confié avoir été agressé ce jeudi 22 novembre par un policier à proximité du complexe Mohammed VI de Casablanca.

«J’attendais mon frère qui est allé acheter les tickets de la finale de la Coupe de la CAF qui opposera dimanche 25 novembre le Raja à l’AS Vita club. Le policier est venu vers moi et m’a asséné une gifle. Je suis ici depuis 4 heures du matin. Mes jambes ne tiennent plus ! Qu’est-ce que j’ai fait de mal pour mériter ce mauvais traitement ?», a déploré le jeune homme.

Il a assuré que le policier lui a ordonné de quitter les lieux et l’a immédiatement frappé, selon lui, sans lui laisser le temps de réagir. «Il m’a frappé au niveau du cou. Il pouvait bien me tuer si j’étais asthmatique. J’ai un bac+2 et j’allais mourir à cause de mon amour pour le Raja», a-t-il regretté.

S.L.