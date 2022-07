Fin de l’idylle entre Ziyech et Chelsea ?

Hakim Ziyech est prêt à faire ses valises. L’international marocain serait sur le point de rejoindre l’un des plus grands clubs d’Italie lors du prochain mercato.

D’après un tweet du célèbre journaliste de football italien, Fabrizio Romano, les discussions entre Chelsea et l’AC Milan auraient déjà commencé il y a deux semaines, et devraient se conclure rapidement. L’actuel entraineur des Blues, Thomas Tuchel, ne serait d’ailleurs pas contre le départ du milieu offensif, qui a plusieurs consécrations avec le club (Ligue des Champions, Super Coupe et Coupe du Monde des Clubs).

Par ailleurs, un autre joueur aurait tapé dans l’œil du club londonien, notamment Raheem Sterling, qui évolue avec Manchester City. Le club serait prêt à acquérir l’attaquant de 27 ans pour plus de 50 millions d’euros, faisant de son transfert l’une des transactions les plus importantes des Blues.

Pour rappel, Hakim Ziyech avait rejoint Chelsea en 2020, où il a joué 83 matchs avec le club et marqué 14 buts en tout.