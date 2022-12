FIFA: Yassine Bounou sélectionné pour le trophée du meilleur gardien de but de l’année

L’international marocain Yassine Bounou figure parmi les sept candidats pour le trophée « The Best » du meilleur gardien de but 2022, décerné par la Fédération internationale de football (FIFA)

Les six autres gardiens de but en lice pour succéder au Sénégalais Édouard Mendy, vainqueur de l’édition 2021, sont Alisson Becker (Brésil), Thibault Courtois (Belgique), Dominik Livakovic (Croatie), Emiliano Martinez (Argentine), Mike Maignan (France) et Manuel Neuer (Allemagne), indique la FIFA.

Les Best FIFA Football Awards 2022 seront décernés le 27 février 2023, souligne la même source.

Ils récompenseront les réalisations du 8 août 2021 au 18 décembre 2022, précise la FIFA.

Yassine Bounou, 31 ans, a été impérial lors du Mondial-2022, signant des prestations de haute facture tout au long de la compétition.

Le joueur du FC Séville a été notamment décisif contre l’Espagne lors de la séance des tirs au but, avec deux parades sur les tirs de Carlos Soler et Sergio Busquets.

Le dernier rempart marocain, qui a disputé six matchs avec les Lions de l’Atlas au Qatar, est devenu le premier gardien africain à réussir un clean sheet lors de trois matches d’une même édition de la Coupe du Monde.