FIFA The Best: voici le trio finaliste (PHOTO)

La FIFA l’a annoncé ce lundi 2 septembre. Virgil Van Djik, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les trois finalistes du prix FIFA The Best. Il s’agit, sans surprise du même trio que celui du prix du joueur UEFA 2019, raflé par Van Djik.

Le prix, qui sera attribué le 23 septembre à la Scala de Milan, sera octroyé au joueur qui engrangera le plus de votes des sélectionneurs nationaux, des capitaines, des journalistes et des supporters.

Dévoilée le 31 juillet 2019, la liste des joueurs nommés pour ce prix comptaient de grands noms comme Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé ou encore Mohamed Salah.

S.L.