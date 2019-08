FIFA The Best 2019: Belmadi aux côtés de Deschamps

La FIFA vient de publier la liste des 10 nominés pour le prix The Best FIFA du meilleur entraîneur de l’année 2019. On retrouve dans cette liste le nom du sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi.

Avec Belmadi, l’Algérie a décroché son deuxième sacre en Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs n’ont concédé que deux buts au cours du tournoi et n’ont perdu aucun match durant cette même période.

Rappelons que la décision du vainqueur incombera aux quatre piliers du sport roi : les sélectionneurs, les capitaines des équipes nationales, les médias, ainsi que les fans qui se prononceront sur le site de la FIFA. Les votes des quatre groupes seront pris en compte à parts égales (25 % chacun) pour le résultat final.

Voici la liste des 10 nommés:

Djamel Belmadi (ALG) – Équipe nationale d’Algérie

Didier Deschamps (FRA) – Équipe nationale de France

Marcelo Gallardo (ARG) – River Plate

Ricardo Gareca (ARG) – Équipe nationale du Pérou

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur

Fernando Santos (POR) – Équipe nationale du Portugal

Erik ten Hag (NED) – Ajax

Tite (BRA) – Équipe nationale du Brésil

A.K.A.