FIFA: les nouvelles compétitions d’Infantino

Si les projets du Suisse n’attirent pas grand monde, il a joué la carte de l’argent pour convaincre, affirmant qu’un groupe d’investisseurs chinois, japonais et saoudiens garantirait jusqu’à 25 milliards de dollars de revenus pour les deux compétitions. Il a même promis de redistribuer ces retombées aux clubs et aux fédérations.

