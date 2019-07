FIFA: les dates du prochain Mondialito désormais connues

La FIFA a officialisé vendredi les dates de la prochaine Coupe du monde des clubs 2019 qui se tiendra du 11 au 21 décembre au Qatar, avec la participation des champions des six confédérations continentales de football en plus du représentant du pays hôte.

“Trois des sept participants de l’édition 2019 ont déjà été confirmés: Mexicain CF Monterrey (vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF/Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), Hienghène Sport de la Nouvelle-Calédonie (vainqueur de la Ligue des champions de l’OFC/océanie) et Liverpool FC d’Angleterre (vainqueur de la UEFA Champions League/Europe)”, indique un communiqué de la FIFA.

Les représentants de la CAF (Afrique), de l’AFC (Asie) et de CONMEBOL (Amérique du Sud) seront connus prochainement, précise la même source.

Le club représentant le pays hôte, le Qatar, dépendra de l’issue de la Ligue des champions de l’AFC. “Si une équipe du Qatar est championne de l’AFC, elle se qualifiera directement pour le deuxième tour de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, l’autre finaliste de l’AFC disputant le match d’ouverture contre Hienghène Sport”, souligne l’instance mondiale de football.

Si, en revanche, le vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC n’est pas un club du pays organisateur, le détenteur actuel du titre de la Ligue des étoiles du Qatar, en l’occurrence Al-Sadd SC, disputera le match d’ouverture contre Hienghène Sport le 11 décembre, ajoute la même source

Les vainqueurs du match du premier tour et les représentants de l’AFC, de la CAF et de CONCACAF rentrent eux en quarts de finale, tandis que les vainqueurs de la Copa Libertadores et de la Ligue des Champions rentrent en demi-finales.

Une fois éliminé, la compétition ne s’arrête pas, puisque les équipes jouent ensuite un match pour connaître leur classement de 1 à 7, le premier étant considéré comme Champion du Monde.

Le Qatar succède aux Emirats arabes unis, qui ont organisé les deux dernières éditions de la compétition, remportées à chaque fois par le Real Madrid.

La FIFA a décidé en mars dernier de lancer à partir de 2021 une Coupe du monde des clubs élargie à 24 équipes, qui remplace la Coupe des Confédérations. Une édition “pilote” se disputera du 17 juin au 4 juillet 2021, dans un pays encore à déterminer.

S.L. (avec MAP)