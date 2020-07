FIFA: le plan d’aide anti-Covid‑19 approuvé

Le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé ce mercredi « le Règlement » du plan d’aide à destination des associations membres et des confédérations de football impactées financièrement par la situation sanitaire.

Au total, 1,5 milliard de dollars vont être « mis à la disposition de la communauté du football, notamment le football masculin et féminin professionnel, le football de jeunes et le football de base, via un mécanisme de subventions et de prêts encadré par des conditions strictes en matière de conformité», précise l’instance dans son communiqué.

« Une étape importante a été franchie pour le plan d’aide de la FIFA contre le Covid19, un mécanisme inédit, avec l’approbation du règlement y afférent par le Bureau du Conseil de la FIFA. Grâce à ce plan d’aide, la somme de USD 1,5 milliard est mise à disposition des 211 associations membres et des six confédérations pour leur permettre d’atténuer les conséquences financières de la pandémie de Covid-19 », fait savoir la FIFA.

Le plan a été élaboré par l’administration de la FIFA en étroite coopération avec les confédérations, puis approuvé par le Conseil de la FIFA le 25 juin 2020.

Son règlement définit des règles strictes en matière de conformité et d’audit, ainsi que des conditions claires de remboursement des prêts. Le mécanisme est placé sous la supervision d’un comité de pilotage, souligne la même source.

« Le plan d’aide est un parfait exemple de la solidarité et de l’engagement dont le football est capable en ces temps si particuliers », déclare Gianni Infantino, Président de la FIFA, citée par le communiqué.

« J’aimerais remercier mes collègues du Bureau du Conseil d’avoir approuvé la décision d’aller de l’avant avec cette initiative majeure en faveur des associations membres et des confédérations », a-t-il dit.

