FIFA: Infantino donne les dates du Mondial 2022

Le président de la FIFA Gianni Infantino vient de l’annoncer ce vendredi 13 juillet. La Coupe du monde 2022 qui sera tenue au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. «Les championnats ont été déjà été informés de cette décision. On ne peut pas jouer en juin et juillet au Qatar», a expliqué le chef de l’instance lors d’une conférence tenue au stade Loujkini de Moscou qui abritera, dimanche 15 juillet, la finale de la Coupe du monde.

En revanche, il a assuré qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet du nombre de sélections qui participeront au prochain Mondial. «Il faudra d’abord discuter avec les Qataris et les autres partis concernées pour décider si l’édition 2022 sera à 32 ou 48 équipes», a-t-il précisé, soulignant que tout sera fixé dans les prochains mois, avant le début des matches de qualifications.

Le président a également profité de l’occasion pour évaluer le Mondial russe et n’a pas hésité à exprimer sa fierté. «C’est la meilleure Coupe du monde de l’histoire grâce, entre autres, à l’instauration de la VAR. On ne peut plus imaginer un Mondial sans cette nouvelle technologie», a-t-il affirmé. Et d’ajouter que ce système nettoie le football.

N.M.