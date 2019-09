FIFA et FIFPro: les joueurs nommés pour l’équipe type de l’année 2019

La FIFA et la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro) ont dévoilé jeudi la liste des 55 joueurs nommés pour faire partie de l’équipe type de l’année 2019.

Le championnat d’Angleterre, Premier League, compte le nombre le plus élevé de joueurs présents sur la liste avec 21 nommés, contre 20 pour la Liga, précise un communiqué de la FIFA. Les clubs les plus représentés sont Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone, avec chacun sept représentants.

Le onze final sera présenté lors de la cérémonie Best FIFA Football Awards qui aura lieu le 23 septembre à Milan

Voici la liste des 55 joueurs retenus à l’issue de votes de 23.000 footballeurs professionnels.:

5 gardiens :

– Alisson Becker (Brésil, Liverpool FC)

– David De Gea (Espagne, Manchester United)

– Ederson Moraes (Brésil, Manchester City)

– Jan Oblak (Slovénie, Atlético Madrid)

– Marc-André ter Stegen (Allemagne, FC Barcelone)

20 défenseurs :

– Jordi Alba (Espagne, FC Barcelone)

– Trent Alexander-Arnold (Angleterre, Liverpool FC)

– Daniel Alves (Brésil, Paris Saint-Germain/São Paulo)

– João Cancelo (Portugal, Juventus/Manchester City)

– Daniel Carvajal (Espagne, Real Madrid)

– Giorgio Chiellini (Italie, Juventus)

– Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool FC)

– Diego Godin (Uruguay, Atlético/Internazionale)

– Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern Munich)

– Kalidou Koulibaly (Senegal, SSC Napoli)

– Aymeric Laporte (France, Manchester City)

– Matthijs de Ligt (Pays-Bas, Ajax/Juventus)

– Gerard Piqué (Espagne, FC Barcelone)

– Sergio Ramos (Espagne, Real Madrid)

– Andrew Robertson (Écosse, Liverpool FC)

– Alex Sandro (Brésil, Juventus)

– Thiago Silva (Brésil, Paris Saint-Germain)

– Raphaël Varane (France, Real Madrid)

– Marcelo Vieira (Brésil, Real Madrid)

– Kyle Walker (Angleterre, Manchester City)

15 milieux de terrain :

– Sergio Busquets (Espagne, FC Barcelone)

– Casemiro (Brésil, Real Madrid)

– Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

– Christian Eriksen (Danemark, Tottenham Hotspur)

– Frenkie de Jong (Pays-Bas, Ajax/FC Barcelone)

– Eden Hazard (Belgique, Chelsea/Real Madrid)

– N’Golo Kante (France, Chelsea)

– Toni Kroos (Allemagne, Real Madrid)

– Arthur Melo (Brésil, FC Barcelone)

– Luka Modric (Croatie, Real Madrid)

– Paul Pogba (France, Manchester United)

– Ivan Rakitic (Croatie, FC Barcelone)

– Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

– Dusan Tadic (Serbie, Ajax)

– Arturo Vidal (Chili, FC Barcelone)

15 attaquants :

– Sergio Agüero (Argentina, Manchester City)

– Karim Benzema (France, Real Madrid)

– Roberto Firmino (Brésil, Liverpool FC)

– Antoine Griezmann (France, Atlético/FC Barcelone)

– Harry Kane (Angleterre, Tottenham Hotspur)

– Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich)

– Sadio Mané (Sénégal, Liverpool FC)

– Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain)

– Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone)

– Neymar Junior (Brésil, Paris Saint-Germain)

– Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

– Mohammed Salah (Égypte, Liverpool FC)

– Heung-Min Son (Corée du Sud, Tottenham Hotspur)

– Raheem Sterling (Angleterre, Manchester City)

– Luis Suarez (Uruguay, FC Barcelone)