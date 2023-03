Festival « Casawe » de Casablanca : le budget dévoilé

La Commune de Casablanca a décidé d’allouer la somme de 30 millions de dirhams à l’organisation du Festival de Talents « Casawe ». Selon le programme de travail de la commune consulté par LeSiteinfo, le budget sera réparti sur six ans. 4 millions de dirhams seront alloués au cours de cette année.

Le Festival des Talents de Casablanca est une large vitrine de l’art et la culture dans la métropole. Il s’inscrit dans un dispositif de médiation culturelle et sportive qui vise à favoriser l’émergence de jeunes talents dans la ville de Casablanca. Ce programme prendra la forme d’un événement culturel et sportif important, à caractère festif. Il participera aussi à dynamiser la sphère culturelle et promouvoir l’attractivité dans la ville.