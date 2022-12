Fès réserve un accueil triomphal à Youssef En-Nesyri

La capitale spirituelle du Royaume a organisé une grande réception, ce jeudi 22 décembre, en l’honneur du Lion de l’Atlas et fils de la ville, Youssef En-Nesyri, après l’épopée historique et inédite de la sélection nationale au Mondial de Qatar.

A cette occasion, l’international marocain, accompagné des membres de sa famille et de ses proches, a été célébré et sa belle prestation pendant la Coupe du monde a été chaleureusement saluée.

Cette célébration a été à l’initiative de l’Association des œuvres sociales et culturelles des cadres et des fonctionnaires la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire (FMPMDF).

Laquelle initiative a eu pour objectif de fêter et de rendre un hommage mérité au fils de la ville, Youssef En-Nesyri, et le féliciter pour sa performance au Mondial, en compagnie de tous ses coéquipiers de la sélection nationale.

De même que la réception a été également l’occasion propice pour mettre en exergue le bilan glorieux des Lions de l’Atlas, ainsi que leur haut sens patriotique.

Qualités intrinsèques grâce auxquelles ils ont réussi, avec l’art et la manière, à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022. Et ainsi, faire du Maroc l’unique pays d’Afrique du Nord, du monde arabe et du continent africain à parvenir à ce stade de la compétition.

L.A.

.