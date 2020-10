Fès : liesse populaire après le retour du MAS en D1 (VIDEO)

La ville de Fès a connu des scènes de liesse populaire suite au retour du Moghreb de Fès (MAS) en première division de la Botola pro. Le MAS s’est imposé face au Wydad de Témara par deux buts à zéro, lors du match comptant pour la 30e journée de la D2, décrochant ainsi son ticket pour la première division après quatre ans d’absence.

Le MAS a dû faire face, cette saison, à une rude concurrence de la part de Chabab Riyadi Salmi et Olympique Dcheira, en plus du Chabab de Mohammedia qui va l’accompagner en première division. A noter qu’Ittihad Sidi Kacem et le Chabab du Rif d’El Hoceima ont chuté en division amateur et ce après avoir été classés respectivement en 15e et 16e place de D2.

M.F.