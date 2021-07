Fernando Torres de retour à l’Atletico Madrid

Trois ans après avoir quitté l’Altlético Madrid, Fernando Torres revient à son club en tant qu’entraîneur. La direction du club de la capitale espagnole a nommé son ancien attaquant entraîneur des U19 pour la saison 2021-2022.

Torres a déjà travaillé à l’académie du club la saison passée, mais ce sera sa première expérience en tant qu’entraîneur principal.

« Fernando Torres est rentré chez lui. La légende rouge et blanche est de retour dans notre club pour rejoindre les rangs des entraîneurs de l’Académie, en prenant les commandes de l’Atlético de Madrid Juvenil A lors de la saison 2021/22. Torres, qui a passé du temps la saison dernière avec différentes équipes rouges et blanches pour se familiariser avec le fonctionnement quotidien de leur personnel d’encadrement et la méthodologie propre au club, fera un pas de plus dans sa formation en effectuant sa première étape sur le banc », a annoncé le club dans un communiqué.

