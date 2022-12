Fernando Santos: « Le Maroc va nous causer beaucoup de problèmes… »

L’entraîneur du Portugal s’est exprimé avant le quart de finale qui opposera son équipe à celle des Lions de l’Atlas, samedi prochain, au stade Al-Thumama, à, Doha, à partir de 16h, heure marocaine.

Appelant ses joueurs à faire preuve de vigilance contre l’équipe marocaine, Fernando Santos a assuré qu’il allait consacrer un temps important à analyser la qualité de jeu pratiqué par les Lions de l’Atlas face à la Roja , ainsi que le style qui leur a permis de vaincre les Espagnols en 8ème de finale.

Après la large victoire lusitanienne contre la Suisse, le coach portugais a déclaré à propos de la rencontre de samedi: « Je consacrerai une grande partie de mon temps, ce mercredi, à visionner le match Maroc-Espagne, J’étudierai bien le jeu de Marocains et je prendrai les mesures que je jugerai nécessaires ».

Et de poursuivre qu’il connaît certains joueurs de l’équipe marocaine et s’est remémoré le match Maroc)Portugal au Mondial 2018, en Russie, où cela n’avait pas été facile de venir à bout des Lions de l’Atlas.

« Il s’agit d’une équipe forte et coriace et cela ne sera pas une tâche aisée face à un groupe qui a réussi à sortir l’Espagne de la course. Le Maroc va nous causer beaucoup de problèmes car il ne va pas nous laisser beaucoup d’espace pour développer notre jeu », a concédé Fernando Santos.

L.A.