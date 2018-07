Fernando Hierro a pris une décision après l’élimination de l’Espagne

Fernando Hierro vient de quitter son poste d’entraîneur de la sélection espagnole, ainsi que celui de directeur sportif de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

La RFEF a annoncé la nouvelle ce dimanche sur les réseaux sociaux. “Après un long chemin parcouru ensemble, la Fédération royale espagnole de football et Fernando Hierro ont mis fin à leur relation une fois la participation de l’Espagne à la Coupe du monde en Russie terminée”, peut-on lire dans le communiqué de la Fédé espagnole, précisant que Hierro “a décliné l’offre de reprendre ses fonctions de directeur sportif de la RFEF”.

OFICIAL | Fernando Hierro y la RFEF comunican que, pese a tener contrato en vigor como Director Deportivo, declina seguir en el cargo.

Rappelons que Hierro a pris les règnes de la sélection nationale à deux jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2018, après la décision de la RFEF de limoger Julen Lopetegui, qui avait été annoncé comme futur entraîneur du Real Madrid.

Fernando Hierro (50 ans) a joué 89 matchs avec l’équipe nationale espagnole pour laquelle il marqué 29 buts. Il a participé aux Coupes du monde de 1990, 1994, 1998 et 2002 et aux Coupes d’Europe de 1996 et 2000. L’ancien joueur du Real Madrid a été directeur sportif de la Fédération entre 2007 et 2011. Il assumait la même fonction depuis novembre 2017.

S.L.