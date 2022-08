Fernando Da Cruz, nouvel entraineur de l’AS FAR (PHOTO)

Le club Rbati a finalement trouvé un nouveau technicien. Fernando Da Cruz prend les rênes de l’AS FAR pour la prochaine saison.

L’entraineur français succède au Belge Sven Vandenbroeck à la tête de l’équipe de la capitale. Le club a signé un contrat avec Da Cruz pour deux saisons. Les FAR ont indiqué sur leur page Facebook que l’expérience du français avec différents clubs a joué un grand rôle dans son choix.

Les FAR ont par ailleurs expliqué que la vision de Da Cruz s’aligne avec celle du club, notamment pour ce qui est d’intégrer les futurs lauréats de l’académie dans l’équipe première. Sa présence au sein de l’équipe pendant un bon moment, sans parler de sa connaissance des capacités de chaque joueur et des dessous de la Botola Pro, font que les FAR se félicitent de sa nomination.

A.O.