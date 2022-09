Federer va finir sa carrière par un double avec Nadal (PHOTO)

Le Suisse Roger Federer disputera l’ultime match de sa carrière vendredi avec Rafael Nadal, non pas en adversaire mais en équipier de double lors de la première journée de la Laver Cup, ont annoncé les organisateurs de la compétition jeudi.

Les deux grands rivaux de ces quinze dernières années seront côte à côte pour représenter l’équipe Europe face à la paire américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe qui représenteront l’équipe Monde. Le tennisman suisse avait évoqué mercredi la possibilité de le jouer en équipe avec le Matador espagnol, relevant que « ça pourrait être une situation assez unique si ça arrive ».

« On s’est battus si longtemps, mais il y a toujours eu ce respect entre nous. Nos familles, nos équipes de coaches s’entendent bien aussi », avait-il souligné.

« Avoir été capable d’entretenir cette bonne relation, c’est aussi un beau message pour le sport et au-delà et pour cette raison, ce serait super que cela arrive. Ce serait un moment vraiment spécial », avait-il conclu.

A 41 ans, Federer, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, jouera donc en soirée à la O2 Arena de Londres son dernier match avant de mettre un terme à l’une des carrières les plus prolifiques du tennis international.

S.L.

Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ

— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022