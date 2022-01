Federer et Djokovic applaudissent Nadal pour son exploit

Le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic ont salué dimanche le 21e titre historique en Grand Chelem de leur rival historique Rafael Nadal, après son triomphe à l’Open d’Australie.

Nadal, 35 ans, a battu le Russe Daniil Medvedev en finale 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5, pour devenir le seul détenteur du record de Majeurs chez les hommes, avec une longueur d’avance sur Federer et Djokovic.

« Quel match ! Sincères félicitations à mon ami et grand rival @rafaelnadal pour être devenu le premier homme à remporter 21 titres du Grand Chelem », a écrit sur Instagram Federer, qui n’a pu prendre part cette année au tournoi australien, toujours convalescent après une opération à un genou.

C’est également à l' »impressionnante combativité » de Nadal à laquelle Djokovic a rendu hommage sur Twitter, alors que le Majorquin a dû remonter un handicap de deux sets pour finalement l’emporter après près de 5h30 de bataille acharnée face à Medvedev.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022