FC Séville : Youssef En-Nesyri en difficulté

L’attaquant marocain du FC Séville, Youssef En-Nesyri, est en difficulté au sein de son club, suite à une longue période sans marquer de buts.

L’ancien buteur du club andalou ne s’est pas révélé décisif depuis son retour de blessure. Sa place de titulaire se retrouve désormais menacée, notamment par le Français Anthony Martial, qui a marqué son premier but, jeudi, lors du match contre le Dynamo Zagreb (3-1), en Europa League.

Le Français a, par ailleurs, été le joueur le mieux noté du match par le site spécialisé Whoscored, avec une note de 8.6. De son côté, l’entraîneur du FC Séville a volé au secours du Marocain, évoquant des difficultés dues à sa blessure. « En-Nesyri n’a pas joué depuis plus de 3 mois en raison d’une blessure, et ce n’est pas facile. Il a besoin d’aide, et pour cela, nous l’aiderons et le soutiendrons jusqu’à ce qu’il retrouve son ancienne forme de buteur », a-t-il confié.

M.F.