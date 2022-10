FC Séville: ce qu’a dit Yassine Bounou après la lourde défaite contre Dortmund

Le club espagnol a été terrassé par le Borussia Dortmund (1-4) mercredi dernier. Yassine Bounou a vu quatre ballons finir au fond des filets lors de la rencontre, un coup difficile à encaisser pour le moral.

Dans une déclaration à la presse après la rencontre, le gardien de but n’a pas voulu en faire un drame, indiquant: « nous n’avons pas toujours le contrôle sur certaines choses dans la vie. Nous restons toutefois confiants pour l’avenir. Ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts ».

Cette défaite a contribué au départ de Julen Lopetegui de son poste d’entraineur, ouvrant la porte à Jorge Sampaoli pour reprendre les rênes du FC Séville.

A.O.

Official, confirmed. Julen Lopetegui has been sacked — he’s no longer Sevilla manager. 🚨⚪️🔴 #Sevilla pic.twitter.com/kAkr0qeyLF

Official, confirmed. Jorge Sampaoli has been appointed as new Sevilla head coach to replace Lopetegui. ⚪️🔴🤝 #Sevilla pic.twitter.com/o01gDjpJ9d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2022