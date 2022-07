FC Köln-AC Milan: des caméras placés sur des joueurs (VIDEO)

Le match amical du 16 juillet entre le FC Köln (Cologne) et l’AC Milan était pour le moins dire « insolite ». En plus des performances des joueurs sur la pelouse (2-1), la rencontre a été marquée par la victoire du club italien, mais surtout par l’utilisation d’une nouvelle technologie « captivante ».

En effet, deux joueurs du FC Cologne portaient sur leurs torses des caméras spéciales, développées par la compagnie israélienne MindFly. Cette technologie permet aux spectateurs de voir et sentir ce que les joueurs ressentent sur le terrain.

Sous forme de gilets dotés de différents capteurs et d’une caméra propulsée par de l’intelligence artificielle, l’invention de MindFly promet de révolutionner le monde du ballon rond. « L’utilisation de MindFly dans le football apporte l’excitation du terrain aux fans. Nos gilets AI légers sont conçus pour maintenir les performances des joueurs et se sentir comme si vous portiez un gilet GPS, et les athlètes oublient qu’ils le portent après quelques minutes » indique Eran Tal, cofondateur de la compagnie.

L’on a ainsi pu profiter de toute la splendeur d’un but de l’attaquant de l’AC Milan, Olivier Giroud, grâce à l’invention. Le club italien mise grand sur le joueur de 36 ans, qui devrait apporter un réel support à l’équipe, du fait de la situation de Zlatan Ibrahimovic, qui récupère toujours d’une opération au genou. Ce dernier a d’ailleurs signé sa prolongation avec le club jusqu’au 30 juin 2023 et touchera 83.000 €/mois (1 M€ sur l’année).

Il gol di Giroud dalla bodycam 🤩 pic.twitter.com/hatl5r9Mgq — Theåo 17 (@prioritaacmilan) July 16, 2022