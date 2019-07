FC Barcelone: une rencontre prévue entre Neymar et Messi

Le retour de Neymar au FC Barcelone est plus que jamais d’actualité. Le stade Mineirao de Belo Horizonte accueillera mercredi la demi-finale de la Copa America entre le Brésil et l’Argentine. Outre le choc, un événement très important pourrait avoir lieu.

Lionel Messi et Neymar pourraient en effet se rencontrer avant ou après le coup d’envoi du match. C’est en tout cas ce qu’a rapporté Mundo Deportivo.

Messi et Neymar sont de grands amis et ils ne l’ont jamais caché. De plus, la star du FC Barcelone a révélé récemment qu’il est dans un groupe WhatsApp avec le Brésilien et avec Luis Suarez.

Selon les dernières informations du quotidien espagnol, la star du PSG aurait passé un accord avec le FC Barcelone et discutera avec Messi au sujet du contrat et de ses éventuels besoins.

N.K