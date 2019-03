FC Barcelone-Lyon, Liverpool-Bayern: heure, chaine…(Ligue des Champions)

Après la qualification spectaculaire de la Juve et de Man City mardi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone et Liverpool entrent en scène ce mercredi. Les Reds tenteront de battre le Bayern et les Blaugranas n’auront pas droit à l’erreur contre Lyon.

Le choc entre Liverpool et le Bayern Munich s’est soldé par un nul (0-0) à l’aller. Les occasions ont été rares à l’Anfield et le match était trop tactique. Au retour, les deux formations seront dans l’obligation de prendre plus de risques pour arracher la qualification.

Le Bayern a récupéré ses deux cadres, Alaba et Coman, tandis que Robben sera absent pour cause de blessure. Finalistes de la dernière édition, les hommes de Klopp sont au complet et ne se laisseront pas faire en Allemagne. Un match qui s’annonce chaud bouillant.

De son côté, le FC Barcelone reçoit l’Olympique lyonnais après une première manche vierge en France (0-0). Les hommes de Valverde tenteront de marquer dès l’entame du match pour ne pas se compliquer la tâche contre des Lyonnais qui visent l’exploit. L’OL croit en ses chances et peut être dangereux en contre. Le Barça est largement favori mais tout reste à possible entre les deux formations.

Voici le programme complet des matches de ce mercredi 13 mars 2019.

FC Barcelone Vs Olympique Lyonnais – 21H00 (beIN Sports HD 2)

Bayern Munich Vs Liverpool – 21H00 (beIN Sports HD 1)