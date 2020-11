FC Barcelone: le clan Griezmann tacle encore Lionel Messi

Le torchon brûle toujours entre le clan du Français Antoine Griezmann et Lionel Messi. L’adaptation du Français de 29 ans avec le FC Barcelone tarde à venir. Après une première saison loin d’être convaincante, Griezmann peine encore à s’imposer cette saison. Il y a quelques jours, l’ancien conseiller de Griezmann a tiré à boulets rouges sur Messi, le tenant responsable du manque d’adaptation du jeune joueur.

Maintenant, c’est au tour de l’oncle de Griezmann, Emmanuel Lopes, de tacler l’Argentin. Dans le cadre d’un documentaire sur M6 consacré au joueur, « Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné », Lopes a critiqué la « pulga » et le FC Barcelone. « Je savais qu’il n’allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, ce n’est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup de travail pour être bon » a-t-il lâché.

M.F.