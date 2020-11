FC Barcelone: Koeman défend Messi

La légende du FC Barcelone, Lionel Messi, n’est plus le même depuis le début de la saison. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, avec 740 matches, 638 buts et 282 passes décisives avec le FC Barcelone, l’Argentin se fait de moins en moins décisif. Auteur de seulement 4 buts, sur penalty, cette saison, Messi est-il sur le déclin ?

Ce n’est pas l’avis de l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman. Ce dernier a défendu son joueur, lors d’une conférence de presse à la veille du match avec Betis, et s’est même montré agacé par l’insistance des journalistes sur Messi. Koeman a fait l’éloge du talent de Messi, soulignant qu’il reste déterminant pour son équipe. « Il a encore ses qualités et son importance dans notre jeu offensif. Je sais qu’il n’a marqué que sur penalty et nous sommes habitués à ce qu’il fasse la différence, mais il reste un joueur très décisif », a déclaré le néerlandais.

M.F.