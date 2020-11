FC Barcelone: gros coup dur pour Gerard Piqué

Le défenseur central catalan du FC Barcelone Gerard Piqué (33 ans) a été victime d’une « entorse du genou droit » et a dû quitter le terrain à la 60e minute de l’affiche de la 10e journée de Liga contre l’Atlético Madrid, a affirmé le club catalan samedi sur Twitter.

« Gerard Piqué souffre d’une entorse du genou droit. Sergi Roberto souffre d’une blessure au quadriceps droit. Tous deux vont passer des examens plus approfondis pour déterminer la gravité exacte de leur blessure », a annoncé le Barça sur Twitter, samedi soir.

A la 58e minute, l’attaquant international argentin de l’Atlético Angel Correa est tombé sur la jambe droite de Piqué, qui était sur son pied d’appui à ce moment-là, et dont le genou droit a anormalement plié vers l’intérieur.

Piqué, ex-international espagnol (103 sél.), a grimacé de douleur, allongé sur la pelouse, puis a quitté le terrain en boitant et en larmes, accompagné des soigneurs. Il a cédé sa place à la jeune recrue Sergiño Dest.

D’après la presse catalane, Piqué pourrait être absent six à huit semaines, voire plus si les ligaments sont touchés. Pour sa part, Sergi Roberto, pour sa part, s’est blessé en tentant une frappe à l’entrée de la surface, dans le temps additionnel, mais la douleur semblait plus supportable.

Si la blessure de Piqué au genou est grave, cela pourrait être un gros coup dur pour le Barça.

Depuis le début du mois de novembre, les Catalans ont déjà perdu leur prodige Ansu Fati (18 ans), opéré le 9 novembre du ménisque interne du genou gauche et absent 4-5 mois, ainsi que Sergio Busquets, victime d’une légère entorse au ligament latéral externe du genou gauche avec la sélection espagnole la semaine dernière contre la Suisse.