FC Barcelone: changement de statut pour Lionel Messi

Messi, connu pour sa discrétion, devra désormais intervenir auprès des arbitres sur le terrain, accompagner l’entraîneur en conférences de presse et donner des déclarations aux journalistes avant et après les rencontres. La même source a ajouté que le joueur de 31 ans sera accompagné par Gerard Piqué et Jordi Alba.

