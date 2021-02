FC Barcelone: ce que Messi doit au fisc espagnol

La presse catalane a révélé, il y a deux semaines, les détails du dernier prolongement du contrat de Messi avec le FC Barcelone, et les chiffres astronomiques qui y sont liés. Avec 555 millions d’euros sur 4 ans, l’Argentin est sans doute le footballeur le mieux payé du monde. Mais un gros salaire implique également de gros prélèvements fiscaux, et Messi n’échappe pas à la règle.

Selon le quotidien espagnol Marca, Messi devra payer 370 millions d’euros sur ses 4 ans de contrat. Ceci implique l’impôt sur le revenu des personnes physiques (environ 275 millions), l’impôt sur la fortune et l’impôt sur les sociétés pour les droits d’image et les contrats publicitaires.

Le journal catalan Periódico de Catalunya indique de son côté que la Pulga gagne environ 70 millions d’euros par an au Barça. Il verse entre 30 ou millions d’euros en impôts rien que pour ce salaire fixe. Si on compte les variables d’une saison à l’autre, entre les primes ou même les droits à l’image, Messi ne paie pas moins de 370 millions d’euros d’impôts selon la source. Le joueur le mieux payé du monde est également celui qui paie le plus d’impôts.

M.F.