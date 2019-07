Fayçal Fajr sur l’affaire Hamdallah: “J’ai préféré garder le silence”

View this post on Instagram

Une déception est toujours difficile à surmonter, surtout quand il s’agit d’une compétition de cette envergure. La déception est encore présente… L’amour que j’ai pour mon pays est indescriptible, je suis toujours à son service quoi qu’il arrive car il passe en priorité, toujours prêt à faire les concessions pour le bien du groupe. D’ailleurs en parlant de concession, je voulais m’exprimer au sujet d’un problème survenu lors des matchs de préparations, qui m’a profondément touché. Ce « problème » n’était en réalité qu’un tissu de mensonge. J’ai dû prendre sur moi, encaisser les sifflets, les insultes et les critiques négatives qui défilaient sur la toile.Un problème entièrement faux, faussé par quelques presses mal renseignées ou mal intentionées alors que je n’ai rien fait du tout, et n’ai causé aucun tord à qui que ce soit. J’aime mon staff, mes coéquipiers sans exception. Un mois maintenant que je voulais en parler, mais pour moi l’équipe et le pays passaient tellement au dessus de tout, que j’ai préféré prendre sur moi, garder le silence pour l’amour du drapeau. Dima Maghreb❤️🇲🇦🙏🏼