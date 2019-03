Fayçal Fajr: “On ira en Égypte pour remporter la CAN” (VIDEO)

Un duel alléchant attend le Maroc contre l’Argentine, ce mardi à Tanger, pour le compte d’une rencontre amicale. Le milieu de terrain de l’équipe nationale, Fayçal Fajr, s’est montré confiant et optimiste lors de la conférence de presse d’avant match.

Pour l’international marocain de Caen (Ligue 1), les Lions de l’Atlas feront le maximum pour remporter ce duel et donner la joie aux supporters marocains.

“Nous sommes très heureux de retrouver l’équipe nationale. C’est la deuxième fois qu’on vient jouer ici. Même si l’Argentine est une grande nation, mais nous jouerons avec nos coeurs. Demain, nous allons montré de quoi on est capable. Nous ferons tout pour gagner et rendre les supporters heureux et fiers de leur équipe nationale”, a déclaré Fajr.

La CAN 2019 approche à grands pas. Les amoureux du ballon rond au Maroc rêvent de voir les Lions champions après 43 ans d’absence. “C’est maintenant ou jamais” a affirmé Faycal Fajr. Le joueur a assuré que les Lions sont conscients de la mission qui les attend et iront en Égypte pour ramener la Coupe.

“Nous avons un groupe formidable et un staff excellent. Nous sommes un grand pays de foot. On ira en Égypte pour remporter la Coupe. Je ne vois pas qu’est ce qu’on pourrait faire d’autre. Cela va être difficile, il y a de grandes nations mais nous sommes fixés sur notre objectif”, a indiqué le joueur.

Notons que la CAN 2019 aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte. Le tirage au sort de la compétition est prévu le 12 avril prochain au Caire.

Kabiro Bhyer