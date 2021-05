FAR-Raja: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du Trône)

Le Raja de Casablanca affrontera mercredi 5 mai, l’AS FAR pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône.

Le Raja tentera de se réconcilier avec ses supporters, après le nul décevant, dimanche, face à la Renaissance de Zemamra, lanterne rouge de la Botola Pro. L’AS FAR, de son côté, tentera également d’obtenir la qualification au dernier carré de la compétition, et effectuer un pas de plus vers le titre qu’elle peine à remporter depuis plusieurs saisons.

Pour rappel, le Raja s’est qualifié aux quarts suite à sa victoire face à l’Ittihad Sidi Kacem (2-0), tandis que les FAR ont vaincu l’Ittihad de Tanger aux tirs aux buts.

Le match commencera à 22h, au complexe sportif Mohammed V à Rabat, vous pouvez suivre le match en direct sur Arriyadia.

M.F.