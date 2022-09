Faouzi Benzarti tranche sur l’avenir d’un joueur du Raja

Ahmadou Komara va rester au Raja de Casablanca. Le technicien tunisien a dit son dernier mot dans l’affaire.

Le jeune joueur guinéen ne sera pas prêté à un quelconque club de la Botola Pro. Faouzi Benzarti considère que le RCA est le mieux placé pour profiter des talents du joueur.

D’après une source bien informée au Raja et en exclusivité pour Le Site Info, Benzarti aurait jugé judicieux de garder les joueurs dans les rangs des Verts. Komara a gravi les échelons et les sections club, et s’impose aujourd’hui comme l’un de ses espoirs.

Faouzi Benzarti ferme ainsi la porte aux négociations devant plusieurs équipes (FUS, DHJ, OCK et HUSA), qui étaient intéressées par le joueur.

A.O.