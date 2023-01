Faouzi Benzarti soutient le nouvel entraîneur du Wydad

Faouzi Benzarti a évoqué son Mehdi Nafti, fraîchement élu à la tête du Wydad de Casablanca en remplacement de Houcine Ammouta.

Dans une interview accordée au site « Winwin », le coach tunisien a indiqué que son compatriote a l’expérience nécessaire pour prendre les rênes des Rouge et Blanc. «Je suis certain qu’il a les compétences pour réussir sa mission à la tête du WAC», a assuré Benzarti.

Et d’ajouter : «Maintenant, il doit s’adapter à l’environnement du club, avoir la grinta, faire les bons choix et poursuivre le travail que j’ai commencé et que Walid Regragui a poursuivi. Je lui souhaite beaucoup de succès. C’est sa première expérience avec les clubs arabes».

Par ailleurs, le technicien tunisien a indiqué que le championnat marocain est nettement meilleur que ceux d’Algérie et de Tunisie grâce à ses infrastructures et ses stades modernes.

H.M.