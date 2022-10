Fanclubs du PSG et de l’OM à Rabat : ce qui est prévu pour le Clasico

Le Classique est le match le plus attendu de la saison de Ligue 1 Uber Eats ! En cette saison 2022/2023, la première rencontre PSG-OM aura lieu le dimanche 16 octobre, à partir de 20h45 (19h45 heure marocaine) au Parc des Princes. À cette occasion, la Ligue 1 Uber Eats crée l’événement à Rabat et invite les fans marocains à venir vivre le match en live sur écran géant sur l’esplanade OLM Souissi.

Le dimanche 16 octobre prochain, la ville de Rabat vibrera au rythme du Classique ! Pour la première fois au Maroc, la Ligue 1 Uber Eats met en place une Fanzone sur l’esplanade OLM Souissi à Rabat pour la diffusion live du match PSG-OM, et proposera au public marocain une expérience inédite ! En avant-match, l’artiste Stormy offrira aux fans un concert exclusif !

La jeune pépite du rap marocain, au plus de 280 000 auditeurs par mois sur Spotify et qui truste les premières places des charts, prendra possession de la scène à partir de 19h pour faire monter la température avant le coup d’envoi du match. En plus de ce concert gratuit, le public pourra profiter de nombreuses animations, show freestyle, et tenter de gagner des goodies Ligue 1 Uber Eats, Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille.

Au programme :

· Match amical entre les Fanclubs marocains du PSG et de l’OM au terrain Bellevue à Rabat.

· 17h30 : Ouverture de la FanZone et de l’espace Animations (accès gratuit et ouvert à tous) : Teqball, Billard-foot, Babyfoot, stand Playstation, concours de jongles, jeu de pronostics, etc. De nombreux goodies à gagner, et notamment des maillots PSG et OM dédicacés !

· 19h : Concert live de Stormy sur la scène de la Fanzone.

· 19h30 : Présentation du match et des compositions des équipes par Yousri Marrakchi.

· 19h45 : Coup d’envoi du match, diffusé sur écran géant.

· 20h30 : Mi-temps & animations Ligue 1 Uber Eats, avec des cadeaux et maillots PSG et OM à gagner !

· 20h45 : Lancement de la seconde période.

· Autour de 21h30 : Fin du match.

· Autour de 23h : Fin de l’événement Ligue 1 Touch Rabat.

Cet événement Ligue 1 Touch Rabat s’inscrit dans la stratégie de développement international de la Ligue 1 Uber Eats. Premier événement au Maroc, il lance aussi la série d’événements Ligue 1 Touch en Afrique pour la saison 2022/2023. Le programme Ligue 1 Touch est un programme événementiel international qui vise à exporter l’expérience Ligue 1 Uber Eats au-delà des frontières françaises, aller à la rencontre des fans du monde entier, et promouvoir la Ligue 1 Uber Eats et ses clubs sur des territoires clés pour leur développement.

L’Afrique du Nord, et le Maroc en particulier, est une zone prioritaire de développement de la Ligue 1 Uber Eats. En effet, le Maroc est la 2ème plus grande communauté de fans étrangers sur Facebook et la 6ème tous réseaux sociaux cumulés, avec près de 600 000 followers marocains sur les comptes Ligue 1 Uber Eats. Au-delà des audiences digitales, le Maroc et le football professionnel français sont liés sportivement, puisque sur la saison 2022/2023, 19 joueurs marocains évoluent sur les terrains de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Parmi eux, bien sûr, les deux joueurs stars qui s’affronteront dans ce Classique le dimanche 16 octobre : Achraf Hakimi (PSG) et Amine Harit (OM).

Sur le continent africain, après ce premier temps fort au Maroc autour du Classique, le programme Ligue 1 Touch fera étape au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun dans le courant de la saison 2022-23.