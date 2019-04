Fan du Wydad, un Italien fait sensation à Casablanca (VIDÉO)

L’heure de vérité a sonné pour le WAC qui affronte Mamelodi Sundowns, ce vendredi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Wydadi ou pas, tout le monde se mobilise pour soutenir les Rouges lors de ce choc crucial.

Les supporters se précipitent vers les points de vente des tickets pour réserver leur place dans les tribunes du complexe Moulay Abdellah. Près du stade Benjelloun, Le Site info a sondé quelques fans du club casablancais. Parmi eux, un Italien venu acheter son billet pour suivre cette rencontre. “Forza Wydad”, a-t-il lancé, avant d’ajouter: “Oui je suis Italien et Dima Wydad. Je pense que le Wydad va gagner”.

C’est l’heure des pronostics. Les amoureux du WAC sont confiants et l’optimisme est de mise. “Nous attendons la victoire avec un score de 2-0”, déclare un mordu du club. “Ça sera un grand match. J’espère que nous allons gagner pour se qualifier en finale. Nous allons remporter la Ligue des Champions mais aussi la Botola cette année”, espère un autre.

Les fans du Wydad sont conscients que ce duel s’annonce électrique. Certains se sont montrés inquiets et n’ont pas manqué de se méfier de l’équipe adverse. “Sundowns est un club redoutable et fort. Il a une défense solide et organisée. Le match sera très difficile. J’espère que le WAC va s’imposer sur le score de 2-0”, indique un supporter.

Les caméras seront donc braqués sur ce choc tant attendu. Le coup d’envoi sera donné à 20H00. Notons que le match retour aura lieu le 04 mai en Afrique du sud. Le Wydad est en quête du troisième sacre de son histoire après ceux de 1992 et 2017.

