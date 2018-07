Fair-play: le Maroc bien classé au Mondial 2018

Le site officiel de la FIFA vient de publier des statistiques concernant le premier tour du Mondial russe. Sous formes de tableaux, les 32 équipes participantes sont ainsi classées selon trois critères: le nombre de buts inscrits, les essais vers les buts et le fair play.

Et ces statistiques de la FIFA apportent quelques agréables surprises, certaines équipes éliminées lors du premier tour y devancent des équipes qualifiées aux huitièmes de finale ou celles que l’on voyait déjà rivaliser pour remporter la compétition,

Quant aux Lions de l’Atlas, ils font partie de ces bonnes surprises. Ainsi, l’équipe nationale est classée 23ème avec ses 2 buts inscrits face à la Roja, devant l’Allemagne à la 24ème position. L’Arabie Saoudite et le Panama sont respectivement 31ème et 32ème, alors que les Diables rouges belges sont en tête de ce classement, suivis par l”équipe anglaise.

Pour le tableau des tirs vers le but, le Maroc est au 21ème rang avec 35 essais en trois matchs. Les Lions de l’Atlas devancent l’équipe du pays hôte du Mondial 2018, classée 22ème, alors que l’Iran ferme la marche de ce classement.

Avec 8 cartons jaunes, aucun carton rouge 62 fautes commises et aucun pénalty sifflé contre l’équipe nationale, celle-ci est à la 10ème position du tableau concernant le fair play. Les neuf équipes qui occupent le haut du tableau sont la Colombie, la Suisse, la Russie, l’Allemagne, l’Argentine, le Panama; la Corée du Sud, le Mexique et la Serbie.

L.A.

