Faible représentation des botolistes : Regragui s’explique

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a expliqué la raison de la faible représentation des joueurs de la Botola dans la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou.

Regragui a d’abord souligné que la sélection nationale est ouverte à tous les joueurs évoluant dans les différents clubs de la Botola et note qu’il choisira le joueur qu’il juge capable d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe. Regragui déclare qu’il continue de suivre de près les nombreux matches du championnat national et qu’il connaît les joueurs et leurs capacités, mais qu’il n’est pas convaincu par la performance de certains d’entre eux.

Parmi les joueurs évoqués par Regragui, le milieu de terrain du Wydad Casablanca, Yahya Jabrane. « Yahya est un bon joueur, mais il n’y a pas de place à l’émotion dans la sélection. Ce n’est pas le Jabrane que je connais. Ceci est un message pour lui, il doit en être conscient et revenir à son meilleur niveau », dit-il.

Regragui a enfin noté que la liste n’est pas figée et il y a des joueurs qui peuvent toujours rejoindre l’équipe nationale à l’avenir : « Le problème n’est pas le niveau faible des joueurs locaux, mais plutôt la compétitivité des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs au monde. Je ne peux pas écarter Ziyech, Hakimi et En-Nesyri pour convoquer des joueurs locaux à leur place », explique le sélectionneur national.

Rappelons que le Maroc affronte le 25 mars prochain le Brésil au Grand stade de Tanger avant de plier bagage vers Madrid pour y affronter le Pérou, le 28 du même mois.