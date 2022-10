F1: le Néerlandais Max Verstappen sacré champion du monde

Le Néerlandais Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix du Japon, dimanche à Suzuka, a été sacré champion du monde de Formule 1.

Au terme d’une course interrompue au 3e tour, pendant deux heures, en raison des conditions météo et de deux abandons, Verstappen (Red Bull) a passé la ligne devant le Monégasque Charles Leclerc et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

Mais Leclerc a finalement été pénalisé de cinq secondes, pour avoir coupé un virage au dernier tour, sous la pression de Pérez, et a perdu sa 2e place au profit du Mexicain. Ce changement a permis au Néerlandais de 25 ans d’être titré, comme en 2021, après une fin de Grand Prix très confuse.

Verstappen compte désormais 113 points d’avance sur Pérez, qui passe 2e du championnat, et 114 points sur Leclerc. Il ne peut plus être rejoint car il reste au maximum 112 points à distribuer en quatre courses (25 pour une victoire, 1 pour un meilleur tour en course).

DM