F1 : L’ancien triple champion du monde Niki Lauda est mort

Le triple champion du monde de Formule 1 autrichien Niki Lauda est mort lundi à l’âge de 70 ans, a annoncé sa famille aux médias .

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que notre cher Niki s’est éteint paisiblement, lundi 20 mai 2019, entouré de sa famille”, ont indiqué les proches du légendaire pilote de Formule 1.

Lauda avait remporté son premier titre de F1 en 1975 avec Ferrari, avant d’échapper à la mort dans un effroyable accident au Grand Prix d’Allemagne en 1976 dont il sortira marqué à vie par des cicatrices de brûlures au visage.

Le pilote autrichien sortira plus fort de cette tragédie pour décrocher un nouveau titre avec Ferrari en 1977, avant de triompher une dernière fois avec McLaren en 1984.

Lauda est resté étroitement impliqué dans le monde de la Formule 1 après avoir pris sa retraite en tant que pilote en 1985 et, ces dernières années, il a été président non exécutif de l’équipe Mercedes. Il a joué un rôle clé en convaincant le champion britannique Lewis Hamilton de rejoindre l’écurie allemande en 2013, marquant le début d’une ère de domination pour Mercedes à partir de 2014 et le passage aux moteurs hybrides V6.

S.L. (avec MAP)