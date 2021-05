F 1: Lewis Hamilton remporte le GP du Portugal (VIDEO)

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s’est adjugé le Grand Prix du Portugal, dimanche à Portimao, et remporte sa deuxième course sur trois cette saison.

Hamilton a pris le dessus sur son principal rival et dauphin pour huit points au classement des pilotes, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son équipier finlandais Valtteri Bottas, respectivement deuxième et troisième. Cependant, le championnat se poursuit dès la semaine prochaine en Espagne, sur le circuit de Barcelone-Catalogne.