Ezzalzouli dans le viseur de la FRMF

La nouvelle star marocaine du Barça, Abdessamad Ezzalzouli suscite l’intérêt de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), vu ses bonnes performances avec les Blaugranas.

Selon le site Kooora, la FRMF suit de prés l’évolution du joueur, et presse le sélectionneur national Vahid Halilhodzic à le convoquer au prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas, d’autant plus qu’il est possible que la Fédération espagnole fasse également un mouvement dans ce sens.

Notons que Halilhodzic avait évoqué Ezzalzouli lors d’une précédente conférence de presse, soulignant qu’il ne le connaissait pas lorsqu’il avait établi sa dernière liste, mais qu’il suivra son évolution afin de déterminé s’il sera convoqué plus tard ou non.

« Nous ne faisons pression sur aucun joueur, l’équipe nationale marocaine est au-dessus de tout le monde. Rejoindre l’équipe nationale doit être basé sur la conviction et l’envie du joueur, même s’il s’agit de Messi », avait-il déclaré.

