Ezzalzouli dans le viseur de deux clubs espagnols

Abdessamad Ezzalzouli, connu sous le nom d’Ez abde, jeune joueur marocain ayant aussi la nationalité espagnole, et évoluant au poste de milieu de terrain au FC Barcelone, attire l’attention de deux clubs espagnols lors du mercato estival actuel.

Selon le journal ibérique « Diario de Navarra », les clubs Atlético Osasuna et le Real Betis Balompié rivalisent dans le but de recruter Ez Abde qui est sur le point de quitter les rangs du Barça, loin de toute concurrence et pour bénéficier de davantage de présence sur le champ de jeu.

La même source a insisté sur le fait que les deux clubs précités tiennent absolument au joueur maroco-espagnol, et chacun des deux essaie de convaincre Ezzalzouli et son club actuel de l’offre de transfert. Cependant , la dernière décision reste entre les mains du jeune footballeur.

Par ailleurs, des médias avaient auparavant annoncé le désir du FC Barcelone de prêter le joueur pendant cet été, en marge de son éloignement de l’équipe par l’entraîneur Xavi Hernàndez, malgré le fait qu’il ait compté sur Ez Abde au milieu de la saison footballistique précédente.

A noter que Abdessalad Ezzalzouli compte parmi les vedettes montantes du Barça, mais la décision du club catalonais de recruter des joueurs célèbres pour occuper le poste de milieux de terrain a fait en sorte que les chances du jeune footballeur de rester au sein du FC Barcelone s’amenuisent, ainsi que s’est amenuisée la confiance que le coach avait en lui.

L.A.