Exploit des Lions de l’Atlas: les confidences de Rachid Benmahmoud (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas à la sauce Regragui ont réussi à écrire une page de l’histoire du football lors de la 22e édition de la Coupe du monde. L’adjoint du sélectionneur national, Rachid Benmahmoud, est revenu sur l’exploit des Lions, sa relation avec les joueurs et ses ambitions pour le futur.

Au micro de Le Site info, l’adjoint de Regragui a expliqué que le staff technique a réussi à instaurer un mindset de gagnant dans les rangs. « Il fallait tout donner lors de la compétition. Cela est d’ailleurs la vision que l’on adoptera pour le CHAN et les futures compétitions footballistiques auxquelles le Maroc prendra part », a-t-il indiqué.

Concernant sa relation avec les joueurs, Hakim Ziyech en particulier, Benmahmoud nous a indiqué: ʺZiyech est un joueur intelligent et très doué tactiquement. Il a joué un grand rôle avec l’équipe et était épanoui au sein du groupe. C’est ça le plus important. Tous les joueurs étaient prêts à mouiller le maillot et à écrire l’histoireʺ.

Et d’ajouter: ʺIls ont tous démontré qu’ils étaient prêts à défendre les couleurs du Royaume. Nous avons réussi à insuffler du patriotisme dans les rangs durant ce Mondialʺ, a indiqué l’ex-Lion.

A.O.

